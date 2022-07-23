من أكثر العمليات البحثية التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، هي خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن 2022، هذه الخدمة التي اتاحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر الموقع الذي خصصته لتلقي كل طلبات الخدمات التموينية، وذلك يأتي ضمن التسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين، للتعامل إلكترونيًا بدلًا من التكدسات على المكاتب التموينية.

تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن 2022

ووفقًا للدور الخدمي والاجتماعي الذي تقدمه جريدة «الوطن»، نستعرض في السطور التالية كيفية تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن 2022، لتشمل الخطوات التالية:

- الدخول على موقع دعم مصر الآن، عن الضغط «هنــــــا».

- كتابة رقم البطاقة التموينية الموجود أسفل البطاقة، المكون من 12 رقم.

- بشكل الكتروني يظهر إسم صاحب البطاقة أي رب الأسرة.

- يتطلب الموقع تسجيل رقم الموبايل، بشرط أن يكون مسجل في إحدى شركات الإتصالات المحمولة.

- ظهور رسالة تفيد بأن الرقم صحيح.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن المراد تحديث بينات بطاقتهم التموينية، أرسلت لهم رسائل على بونات صرف الخبز، تنص على محتواها على أهمية تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن لتجنب إيقاف البطاقة.

آخر موعد لتحديث بطاقة التموين برقم الموبايل

وقال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، لـ«الوطن»، إن تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل مستمر على موقع دعم مصر الآن، حتى يوم 31 من شهر يوليو الجاري.

كما أن هناك إمكانية تقدم صاحب البطاقة التموينية، لمكاتب التموين الموجودة في المحافظات، التابعة لمحل إقامة صاحب البطاقة، بشرط أن يكون رقم هاتفه مسجل بإسمه في إحدى شركات الإتصالات المحمولة، بشرط أن يتم تسجيل رقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة المدون اسمه على البطاقة التموينية.