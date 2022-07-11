أسعار لحوم العيد في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة الضخ اليومي من اللحوم البلدي والسودانية الطازجة، طوال أيام عيد الأضحى، بجميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، المنتشرة في محافظات الجمهورية، بمعدل يصل لـ 130 طنا، كما تمت زيادة عملية الضخ اليومي بالنسبة للحوم البرازيلي المجمدة، بحيث تصل لـ 40 ‏طنا طوال العيد.

وأشارت وزارة التموين، في بيان صادر عنها، إلى وجود ما يقرب من 30 ألف رأس من الماشية، جاهزة للذبح في أي وقت لسد جميع احتياجات المنافذ طوال الفترة المقبلة، مؤكدة حرصها على توفير كل أنواع اللحوم وبأسعار مخفضة، للمواطنين.

وترصد «الوطن»، خلال التقرير التالي، أسعار اللحوم في منافذ المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ وزارة التموين، المتوفرة في جميع المدن والأحياء، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء.

أسعار اللحوم الطازجة في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية

- الكيلو جرام من اللحم الضاني الطازج 130 جنيها.

- الكيلو جرام من اللحوم السودانية الطازجة 120 جنيهًا.

- الكيلو من اللحم البلدي الطازج 120 جنيها.

- الكيلو من اللحم المفروم البلدي الطازج 120 جنيها.

- اللحم الشرائح من البلدي الطازج 120 جنيها.

- البوفتيك البلدي الطازج 120 جنيها.

- الكبدة البلدي الطازجة 120 جنيها.

- اللحم الضأن المجمد، 75 جنيهًا.

- اللحم البرازيلي المفروم المجمد 90 جنيهًا.

- اللحم البرازيلي المجمد 90 جنيهًا.

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم في محال الجزارة بالأسواق، فتشهد ارتفاعا ملحوظا حيث جاءت كالتالي:

- اللحم البلدي الكندوز البلدي بين 180 و190 جنيهًا.

- اللحم الضاني بين 160 و180 جنيهًا.

- كيلو اللحم المفروم إلى 180 جنيها.

- البوفيتك الكندوز 190 جنيها.

- وبلغت سعر الكيلو جرام من الكبدة البلدي الصافي 180 جنيها.

- وفيما يتعلق بالكيلو جرام من الكبدة المشكلة 170 جنيها.