يبحث المواطنون المستفيدون من الدعم، عن خطوات استعلام عن بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، لمعرفة حصة البطاقة من الرصيد المتبقي والمنصرف من الحصة المخصصة لها، إذ تتيح بوابة مصر الرقمية للأسرة صاحبة البطاقة معرفة رصيد السلع المخصص لها والحصص الشهرية من السلع بناء على الأفراد المدرجين عليها، ضمن 6 خدمات تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين حاملي بطاقات التموين إلكترونيا على المنصة الرقمية.

خطوات عمل استعلام عن بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

ويشترط لعمل استعلام عن بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، لمعرفة رصيد الخبز والسلع الشهرية للبطاقة، أن يكون طالب الخدمة هو صاحب البطاقة التموينية المدرجة باسمه البطاقة، أو أحد أفراد الأسرة المقيدين عليها، مع اتباع الخطوات التالية:

1- تصفح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنا.

2- تسجيل الدخول على البوابة بالحساب الخاص المتضمن رقم الموبايل والرمز السري.

3- اختيار خدمة التموين من بين الخدمات الحكومية التي تقدمها البوابة.

4- الضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف البطاقة.

5- الضغط على ابدأ الخدمة.

6- تظهر بيانات البطاقة التموينية، ثم يتم الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على كلمة التالي.

7- يظهر أمام صاحب البطاقة كل البيانات الخاصة بعدد أفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

حصة بطاقة التموين من السلع شهريا

وتحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية، حصة بطاقة التموين من السلع بعدد أفراد البطاقة المقيدين عليها، وتختلف حصة البطاقة عن بطاقة أخرى، إذ أن الأسرة التي لديها بطاقة تموين مقيد عليها 4 أفراد تحصل على التالي:

** دعم شهري قيمته 200 جنيه في صورة سلع مدعمة.

** دعم الخبز بعدد 600 رغيف على مدار الشهر؛ بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد.