بسمة وهبة تخضع لعملية جراحية بعد يومين «فيديو»

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن تفاصيل مرضها وسفرها إلى العاصمة البريطانية لندن، لإجراء عملية جراحية بعد غدًا الاثنين، بالإضافة لتعرض صديقتها للخيانة الزوجية من مقربين لها.

مرض بسمة وهبة

وقالت «وهبة»، في مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «أنا بقالي شهر تعبانة، واليوم أشعر بالتعب أكثر من أي يوم، وخاصة من الناحية النفسية، وسأجري عملية جراحية بعد يومين».

وأشارت «وهبة» إلى أنها تقيم الآن في العاصمة البريطانية لندن، مضيفة :«تعبت نفسيًا أكثر من التعب الجسدي، بسبب واقعة تعرضت لها صاحبة عمرى، اللي جوزها طلقها وتجوز صاحبتها، بعد ما طلق صاحبتها من زوجها»، متعجبة من أن هذا الرجل كان صديقًا مقربًا لطليق زوجته الجديدة.

وتابعت: «صاحبتي اسمها داليا، أخص عليكي يا داليا يا لصة يا خطافة الرجالة، داليا نكرة، وصاحبتي أحسنت لداليا، وساهمت في زواجها الأول، ولكن داليا دخلت بيوت الناس وسرقت زوجها»، معقبة على تعليقات المتابعين: «مش داليا البحيري يا جماعة».

وهبة: نصب واحتيال تحت إطار الزواج

وذكرت أن: «السرقة لا تتوقف على الخواتم والفلوس»، مشيرة إلى أن «ما يحدث نصب واحتيال تحت إطار الزواج، بيزنس، وبقول لصاحبتي أوعي تزعلي، وبقول لأي واحدة متحكيش أسرار بيتك لصاحبتك».

ووجهت الإعلامية رسالة إلى جمهورها، وقالت: «ادعولي، وحشتوني البرنامج وحشني ومصر وحشتني، وعارفة إن ربنا هيكرمني، وإن كل حاجة خير، وبعد العملية هرجع للساحل والمياه والهدوء، استمتعوا بالطبيعة وخلوا بالكم من بيوتكم عشان اللصوص كتروا أوي».