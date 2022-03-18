بسمة وهبة تنشر كواليس استعدادات تصوير حلقات برنامج العرافة (فيديو)

نشرت المذيعة بسمة وهبة، مقاطع فيديو من كواليس تسجيلها حلقات الموسم الثاني من برنامج «العرافة»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2022، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

برنامج «العرافة» على شاشة «المحور» في رمضان

وظهرت بسمة وهبة في مقطع فيديو وهي تختار عباءة ملونة لارتدائها، إذ اعتادت في الموسم الأول الذي عُرض في شهر رمضان الماضي على شاشة قناة «المحور»، على ارتداء عدد من العباءات المطرزة في كثير من الحلقات، وعلقت: «محظوظة أنا ببنت المغرب صوفي بن يحي وتصميماتها الراقية، شكرًا صوفي على ذوقك ووجودك معايا في التصوير شرف لي».

وظهرت في مقطع فيديو آخر، أثناء استعدادها لوضع الماكياج الخاص بها، قبل تسجيل إحدى الحلقات الجديدة، والتي لم تكشف عن تفاصيل أي منها حتى الآن.

بسمة وهبة تواجه ضيوفها بأسئلة شائكة

وفي الموسم الأول من برنامج العرافة، استضافت بسمة وهبة عددا من نجوم الفن والإعلام والرياضة، والتي أحدثت تصريحاتهم وقتها جدلًا كبيرًا، من بينهم الفنان إيمان البحر درويش، والذي وجه انتقادات لاذعة لعدد من زملائه في الوسط الفني وعلى رأسهم علي الحجار.

كذلك استضافت المخرج محمد سامي، ونسرين أمين، مي عمر، ريم البارودي، حلمي بكر، شمس الكويتية، سعد الصغير، محي إسماعيل، مفيد فوزي، كابت إبراهيم سعيد، كابتن كهربا، كابتن شريف إكرامي.

وكانت توجه خلال اللقاء لضيوفها عددا من الأسئلة الشائكة، ويضطر بعضهم للإجابة عليها وآخرون يرفضون ويعترضون على طرح هذه النوعية من التساؤلات، فيما تظهر شخصية العرافة بصوتها فقط دون أن يراها ضيف الحلقة، وتواجهه بالكثير من المعلومات التي لايعرفها أحد سوى الضيف وقليل من المقربين إليه فقط.