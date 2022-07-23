الفيوم تنظم معرضا لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية في القاهرة (صور)

نظمت محافظة الفيوم، معرضاً للحرف اليدوية والصناعات التراثية في نادي سيتي كلوب بمحافظة القاهرة فرع مدينة العبور، وذلك في إطار التعاون البنّاء بين وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الفيوم، في تعزيز الترويج السياحي وتنظيم سلسلة من معارض الحرف اليدوية والصناعات التراثية التي تشتهر بها محافظة الفيوم، بعدد من الأندية الكبرى.

مدة المعرض يومان

واستمرت فعاليات المعرض الذي أقامته هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الفيوم، على مدى يومي الخميس والجمعة 21 و22 يوليو الجاري، وضم تشكيلة كبيرة من الأعمال اليدوية التي تشتهر بها محافظة الفيوم مثل السجاد، والخوص، والخزف، ومنتجات النخيل، إضافة إلى الفخار التقليدي، وعددا من المشغولات اليدوية والتراثية.

سلسلة معارض بالأندية

ويأتي المعرض استمراراً لسلسلة المعارض التي أطلقها محافظ الفيوم خلال العام الماضي بالعديد من الأندية الكبرى بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، مثل نادي الزهور، وهليوبولس، ونادي السيارات.

مناطق سياحية أثرية

من جهته، أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن المحافظة تتميز بتنوع بيئاتها، وتزخر بالعديد من المناطق السياحية والأثرية الفريدة التي تجعل منها قِبلة للسائحين من مصر ومختلف دول العالم، كما تشتهر المحافظة بالعديد من الصناعات والحرف اليدوية المتوارثة بها عبر الأجيال.

تنشيط السياحة

وأضاف «الأنصاري»، أنّ تنظيم معارض الحرف اليدوية والصناعات التراثية بالأندية الكبرى، يهدف إلى تنشيط حركة السياحة للمحافظة، وفتح مجال لتسويق منتجاتها من الحرف اليدوية، مشيراً إلى أن تنظيم هذه السلسلة من المعارض يأتي بالتزامن مع مبادرة «الفيوم مش بعيدة» التي أُطلقت مؤخراً لتسليط الضوء على ما تزخر به المحافظة من مقومات كبيرة وجذب العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة.