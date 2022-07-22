تنسيق الجامعات 2022.. خطوات التسجيل لاختبارات القدرات‏ بجامعة الفيوم

أعلنت جامعة الفيوم برئاسة الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة، موعد بدء تنسيق الجامعات 2022، من خلال بدء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات التي تشترط اجتياز طلاب الثانوية العامة، لتلك الاختبارات للقبول بها، والتي يبلغ عددها 4 كليات، وذلك حسب الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المختلفة، حيث من المقرر أن اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بتلك الكليات وفقاً لشروط وقواعد المجلس الأعلى للجامعات.

الكليات التي تشترط اختبار قدرات بالفيوم

وتأتي قائمة الكليات والمعاهد التي تشترط اجتياز طلاب الثانوية العامة 2022، لاختبار قدرات في جامعة الفيوم 4 كليات مختلفة ضمن تنسيق الجامعات 2022، وهي:

1- كلية الإعلام

2- كلية التربية الرياضية

3- كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض

4- الكلية التكنولوجية بالفيوم «دمو» والتابعة لجامعة مصر الدولية التكنولوجية

طرق التسجيل في اختبارات القدرات

وأتاحت جامعة الفيوم، لطلاب الثانوية العامة 2022 من أبناء المحافظة، إمكانية تسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات، إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من 25 يوليو الجاري وحتى السبت 6 أغسطس.

مواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

ومن المقرر أن يتم تسجيل مواعيد الخضوع إلى اختبار القدرات كليات جامعة الفيوم، بالإضافة إلى اختيار الكليات وأماكن أداء الاختبارات من خلال خدمة التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي www.tansik.egypt.gov.eg.

خطوات التسجيل لاختبار القدرات

يمكن لطلاب الثانوية العامة 2022 بمحافظة الفيوم، التسجيل ليخضع لاختبار القدرات من خلال عدة خطوات كالتالي:

1- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني

2- الدخول لصفحة تسجيل اختبارات القدرات

3- بدء عملية التسجيل لأداء اختبار القدرات بواسطة رقم الجلوس والرقم القومي

4- التأكد من صحة بيانات الطالب التي تظهر أمامه كاملةً

5- اختيار نوع اختبار القدرات المتاح والكليات والأماكن المخصصة لها والمواعيد المناسبة

6- عقب انتهاء التسجيل، يطبع الطالب إيصال أنواع القدرات التي قام بتسجيلها وأماكن أدائها والموعد.

الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القبول

وعقب إبلاغ الطالب بموعد أدائه لاختبارات القبول في الكلية، يجب أنّ يعد الأوراق المطلوبة لأداء الاختبارات والتي تتمثل في:

1- رقم جلوس الطالب وصورة منه لكل اختبار قدرات سيخضع له.

2- صورة شخصية للطالب يتم تسليمها لكل اختبار من الاختبارات ما عدا قدرات التربية الرياضية التي تتطلب صورتين شخصيتين وليس صورة واحدة.