أشرف كابونجا يستعد لسحب 5 سيارات تريلا بأسنانه لدخول موسوعة جينيس

قال أشرف كابونجا المصارع وبطل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إنه يسعي لسحب 5 سيارات تريلا بأسنانه من خلال التدريب على هذه العملية، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف كابونجا في تصريحات لـ«الوطن» أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية وافقت علي عملية السحب وحدد له بعض الشروط لكسر الرقم القياسي الموجود حاليا.

سحب 5 أمتار

وأوضح أشرف كابونجا أنه تم تحديد سحب السيارات الخمس بالأسنان لمسافة 5 أمتار لكسر الرقم القياسي المسجل حاليا في أستراليا باسم تروي كونلي ماغنوسون (أستراليا) ، في بانكستاون نيو ساوث ويلز في 17 نوفمبر 2021.

وأشار كابونجا إلى أنه يستعد حاليا ويجهز لتحطيم الرقم القياسي بالتدريب على سحب السيارات في منطقة أبو سلطان وسرابيوم في الإسماعيلية لتحقيق رقم قياسي جديد باسم مصر.

كابونجا: تقدمت بـ14 طلبا لجينيس لكسر أرقام قياسية

وكشف أشرف كابونجا أنه تقدم بـ14 طلبا مختلفا لكسر الأرقام القياسية في أكثر من عملية سواء بسحب الطائرات أو القطارات والسفن في المجاري المائية.

وأشار إلي أن جينيس أخبرته باستيفاء كل الطلبات وأنه سيتم الموافقة عليهم تباعا خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «أرغب في تنفيذ أكبر قدر من الأرقام القياسية في جينيس حاليا باسم مصر خاصة أن هذه الفترة هي الفترة المهمة في حياتي والتي منحني فيها الله القدرة علي تحقيق هذه الأرقام».

تدريبات شاقة

ويعمل كابونجا في تدريبات شاقة خلال الايام الحالية علي كسر الأرقام القياسية والخضوع لتدريبات بنية شاقة بشكل يومي: «اليوم عندي ينقسم لقسمين تدريب صباحي نهاري وتدريب ظهرا وتدريب خفيف عصرا وهذه التدريبات مقسمة بين تدريبات عضلية وأخرى علي قوة التحمل».