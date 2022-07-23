جامعة النهضة NUB تفتح الباب أمام طلابها للدراسة بجامعة نورث كنتاكي الأمريكية والحصول على شهادة تخرج من الجامعتين

وقعت جامعة النهضة ببنى سويف مذكرة تعاون علمي مع جامعة نورث كنتاكي الأمريكية، وذلك في إطار رؤية جامعة النهضة في تقديم تجربة تعليمية عالمية داخل مصر، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية وكبرى الجامعات الدولية لتحقيق أكبر استفادة ونقل الخبرات العلمية والأكاديمية لما فيه فائدة الطلاب وتأهليهم لمختلف أسواق العمل بالداخل والخارج.

الاتفاق بين جامعتي النهضة ونورث كنتاكي الأمريكية على منح درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال

وأكد الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة عضو مجلس الشيوخ، أن الاتفاقية التي وقعتها جامعة النهضة تشمل 3 محاور رئيسية أولهما يشمل اتفاقية إطار عام للتعاون بين الجامعتين في المجال الأكاديمي والعلمي والبحثي والتبادل الطلابي.

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وأضاف أن المحور الثانية من مذكرة التعاون يشمل التعاون بين كلية إدارة الاعمال بجامعة النهضة وكلية إدارة الاعمال بجامعة نورث كنتاكي، حيث يتم منح الطالب شهادتين من الجامعتين علي أن يقوم الطالب بدارسة السنة الأولي والثانية بجامعة النهضة ويدرس السنة الثالثة والرابعة بجامعة نورثر كنتاكي في الولايات المتحدة على أن يعامل الدارس معاملة المواطن الأمريكي أثناء الدراسة هناك، لافتا إلى أن هذا الاجراء له عظيم الأثر في تقليل التكاليف الدراسية على الطالب المصري.

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وتابع قائلا، إنه في نهاية فترة الدراسة سوف يحصل الطالب علي درجة البكالوريوس من كلتا الجامعتين في تخصصات المحاسبة وإدارة الاعمال والاقتصاد.

ونوه الدكتور حسام الملاحي إلى أن المحور الثالث من الاتفاقية يتضمن التعاون في منح درجة الماجيستير المهني في إدارة الأعمال على أن يدرس الطالب بكلتا الجامعتين ويحصل على شهادتين من جامعتي النهضة ونورث كنتاكي.