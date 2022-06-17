جامعة النهضة: فتح باب القبول لطلاب الشهادات المعادلة للعام الدراسي 2022-2023

أعلن الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، فتح باب التسجيل المباشر للالتحاق بالكليات للعام الجامعي 2022-2023، أمام طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وما يعادلها من شهادات، بدءًا من غدا السبت 18 يونيو بمقر الجامعة ببني سويف.

وأضاف الملاحي، في بيان له، أن جامعة النهضة تقدم خدمة تعليمية متميزة، حيث ترتبط بشراكات عميقة في الجانب الأكاديمي وبرامج التبادل الطلابي مع كبرى الجامعات العالمية ومنها جامعة «فيينا الطبية» بدولة النمسا وهي الجامعة الأعرق في العلوم الطبية بأوروبا إلى جانب شراكة مع جامعة «نورثن كنتاكي» بالولايات المتحدة الأمريكية، من خلال برنامج إدارة الأعمال في مصر والولايات المتحدة.

فتح باب التقديم في الكليات الطبية بجامعة النهضة

وأكد رئيس جامعة النهضة، على أنه سيجرى فتح باب التقديم في كليات «الطب البشري، طب الفم والأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، الصيدلة، علوم الحاسب، إدارة الأعمال والإعلام»، وذلك وفقا للحد الأدنى الذي أقره مجلس الجامعات الخاصة لقبول طلاب الشهادات المعادلة وهو كالتالي:

- مجموع 90% للطب البشري، 85% لطب الفم والأسنان، 80%، للعلاج الطبيعي، 75% للصيدلة، 70% للهندسة، 65% لعلوم الحاسب، 60% لإدارة الأعمال، و60% للإعلام.

جامعة النهضة تؤهل الطلاب لسوق العمل بالتعاون مع كبرى الشركات

وتعتبر جامعة النهضة، هي أول جامعة خاصة، في الصعيد وأكبرها، كما تعتبر مركزا لتنمية الصعيد وتخريج الكفاءات المهنية في كل المجالات، من خلال مناهج تعليمية أكثر تقدمًا لبناء أجيال منفتحة يمكنها التنافس في أسواق العمل المختلفة داخل مصر وخارجها.

وتمتلك الجامعة اتفاقيات شراكة وتعاون مع أكبر الجامعات المصنفة دوليا في قارات أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان، بهدف جلب أحدث معارف العلوم ووسائل التكنولوجيا إلى طلاب الجامعة، كما تقدم دراسات متنوعة تغطي أهم قطاعات العمل الفنية والأكاديمية والمتخصصة وتضم طاقم أكاديمي من العلماء البارزين في مصر والشرق الأوسط الذين يطبقون أساليب تعليم علمية وأكاديمية حديثة.