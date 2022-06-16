تعرف على مصاريف جامعة النهضة 2022.. الطب البشري بـ87 ألف جنيه

كشف الكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة بمحافظة بني سويف، عن انتهاء الاستعدادات الخاصة باستقبال طلاب الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية، وفقا للضوابط والقرارات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أنّ جامعة النهضة 2022 أتاحت الحدود الدنيا للقبول والتقدم، وكذلك قيمة المصروفات الدراسية للفصل الدراسي الواحد، سواء للطلاب المصريين أو الوافدين.

الحدود الدنيا للالتحاق بجامعة النهضة 2022

أوضح الملاحي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّه سيتم إتاحة القبول المباشر بمقر الجامعة اعتبارا من يوم السبت المقبل، لطلاب الشهادات العربية والأجنبية والأزهرية 2022، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي.

وكشف رئيس جامعة النهضة، عن الحدود الدنيا للتقدم لكليات جامعة النهضة 2022 2022، لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية، وهي 90% لكلية الطب البشري، 85% لكلية طب الأسنان، 80% لكلية العلاج الطبيعي، 75% لكلية الصيدلة، 70% للهندسة، و65% لكلية علوم الحاسب، بينما يكون الحد الأدنى لكلية الإعلام 60%، كلية إدارة الأعمال 60%، مشيرا إلى أنّ الحدود الدنيا أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي.

مصاريف جامعة النهضة 2022 للطلاب الوافدين

وجاءت مصاريف جامعة النهضة 2022 للطلاب المصريين كما يلي:

وفي سياق مختلف، تواصل وزارة التعليم العالي، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، التأكيد على مختلف الجامعات بشأن تذليل العقبات تجاه الطلاب الراغبين في الالتحاق بمختلف البرامج والكليات للعام الجامعي الحالي 2022-2023، لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام الجامعي الجديد وفقا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس.