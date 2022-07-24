حكاية مدرس تاريخ يقود عصابة للتنقيب ونهب الآثار في الدقهلية

يقف أمام تلاميذه متحدثًا عن تاريخ مصر وحضارتها الممتدة لأكثر من 7 آلاف سنة، وأن حضارة المصريين ضاربة في عمق الأرض منذ زمن بعيد، لكن المؤسف أن ما يقوله مدرس التاريخ في العلن لتلاميذه عكس ما يفعله في السر مع عصابة يقودها مكونة من 5 أفراد للتنقيب ونهب الآثار في الدقهلية وبحسب تحريات المباحث أن المدرس المتهم بالضلوع في الجريمة ألقي القبض عليه مع معاونيه خلال التنقيب عن الآثار في أجا بالدقهلية.

عصابة مدرس التاريخ في أجا

«خالد.أ» البالغ من العمر 49 سنة مدرس تاريخ يعرف جيدًا خطورة جريمته لأنه من الأكثر الأشخاص إدراكًا بما يتركبه من جرم بحكم عمله مدرس تاريخ، على عكس ما فعله النجم هاني رمزي في فيلم «صعيدي رايح جاي» الذي جسد دور مدرس تاريخ رفض بيع آثار بلده أو التفريط فيها لمن عرضوا عليه الأموال الكثيرة، لكن مدرس التاريخ في الدقهلية قاد عصابة من أصدقائه وجيرانه للتنقيب عن الآثار بغرض الثراء السريع.

مدرس يقود عصابة للتنقيب عن الآثار

شعر سكان قرية الأخوة بتحركات غريبة لجارهم وأعمال حفر داخل المنزل وخارجه فابلغوا الشرطة التي حضرت وألقت القبض على المتهمين وتبين أنهم عصابة يقودها مدرس يدعى «خالد.أ» 49 سنة ويعاونه كل من «وائل.ع» 46 سنة سائق، و«وائل.أ» 40 سنة عامل، و«حسن.ع» 50 سنة عامل، و«رضا.م» 36 سنة عامل، و«شريف.ش» 50 سنة فلاح وعثر معهم على أوات الحفر.

أعمال الحفر

تحفظت أجهزة الأمن على المضبوطات الخاصة بعصابة نهب الآثار وأخطرت النيابة التي عاينت أعمال الحفر داخل المنزل وتبين أنها حفرة عمقها 10 أمتار وعرضها 6 أمتار داخل منزل مكون من طابقين وبسؤال المتهمين أقروا أنهم كانوا ينقبون عن الآثار داخل المنزل بعد علمهم من أحد الأشخاص بوجود مقبرة في هذا المكان وأنهم لم يصلوا إليها حتى ألقي القبض عليهم من قبل أجهزة الأمن.