تشييع جثامين ضحايا التنقيب عن الآثار بقنا

شيع أهالي قرية العركي في فرشوط، شمال محافظة قنا، مساء اليوم الأربعاء، جثامين 6 أشخاص من عائلة واحدة، ربة منزل وشقيقتها وأبنائها الثلاثة، ضحايا التنقيب عن الآثار.

التصريح بدفن الجثث

كانت جهات التحقيق، قررت التصريح بدفن الجثث بعد أن لقوا مصرعهم داخل حفرة خلال البحث عن الآثار في باطن أرضية المنزل بدائرة المركز، وجاء ذلك بعد ثبات عدم وجود شبهة جنائية في وفاتهم.

وأخذت جهات التحقيق أقوال والد الأشقاء الـ3 ضحايا حادث قرية العركي، حول الواقعة وعن الحفرة التي انهارت على الضحايا الست وأدت إلى وفاتهم.

كان اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا ، تلقى إخطارًا، أمس، يفيد بمصرع 6 أشخاص، ربة منزل وشقيقيها و3 أشخاص، من عائلة واحدة في انهيار حفرة عليهم في منزل بمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

وجاءت أسماء الضحايا «مريم جميل حكيم»، 40 سنة، «أبنوب نشأت رسمي»، 35 سنة، و«هاني جميل حكيم»، 27 سنة، و«فادي جميل حكيم»، 35 سنة، و«بركات نشأت رسمي»، 35 سنة، و«رسمي نشأت رسمي»، 32 سنة، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى بهجورة في نجع حمادي.

وأكدت التحريات، أن الأسرة أثناء الحفر داخل حفرة في منزل بقرية العركي وهو منزل الضحايا، انهارت عليهم الحفرة التي كانت بعمق 12 مترا، وذلك بحثا عن الآثار.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وخلال ساعتين، تمكنت من انتشال الجثث ونقلهم بواسطة سيارة الإسعاف إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.