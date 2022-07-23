إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في سوهاج

شهد مركز المراغة شمال سوهاج إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم طعام منزلي فاسد، وتم حجز المصابين الأربعة بقسم استقبال الباطنة بالمستشفى العام، وتم وضعهم تحت الرعاية الطبية والحالة العامة لهم مستقرة.

إصابة أسرة من 4 أشخاص بحالة إعياء شديد

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بإصابة أسرة مكونة من 4 أشخاص بحالة إعياء شديد وألم بالبطن وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

تناولوا وجبة غذائية منزلية فاسدة

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العماري رئيس مباحث المديرية بمدرية أمن سوهاج، والمقدم محمد عبدالسلام رئيس مباحث مركز شرطة المراغة بوصول «س. م. م» 47 سنة ربة منزل، و«س. م. ع» 16 سنة، و«ا. م. ع» 14 سنة، و«ش. م. ع» 10 سنوات إلى مستشفى المراغة المركزي مصابين بحالة تسمم غذائي على إثر تناولهم وجبة غذائية منزلية فاسدة داخل منزلهم.

تم عمل الإسعافات الأزمة للمصابين الأربعة وتم حجزهم تحت الرعاية الطبية بقسم استقبال الباطنة وبسؤالهم أكدوا ما جاء بالتحريات ونفوا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على الجهات المختصة التى تولت مباشرة التحقيق.