ارتفاع الرطوبة والحرارة في سوهاج.. تجاوزت الـ40 درجة

تشهد محافظة سوهاج اليوم السبت 23 يوليو استمرار الموجه شديدة الحرارة التي تتعرض لها محافظة سوهاج نهارا، حيث تسجل درجات الحرارة على محافظة سوهاج 41 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى بينما تسجل الصغرى 26 درجة مئوية، وذلك في طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل الحرارة ليلا وبالساعات الأولى من الصباح الباكر.

احتمالية نشوب رياح

واحتمالية نشوب رياح حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية نشوب رياح محملة بالأتربة على محافظة سوهاج، خلال فترات متقطعة من النهار مع ارتفاع شديد بنسبة الرطوبة يزيد إحساس ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 4 درجات.

طقس القاهرة الكبرى

هذا ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، يستمر اليوم السبت طقس شديد الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وتشتد الحرارة على جنوب الصعيد، مع استمرار ارتفاع في نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين 3 و4 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد

هذا وتبلغ درجات الحرارة اليوم السبت على شمال الصعيد 38 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و 25 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى بينما تكون درجات الحرارة المحسوسة نهارا 42 لارتفاع درجات الحرارة.

وتبلغ درجات الحرارة اليوم السبت على جنوب الصعيد 42 درجة مئوية لدرجات الحرارة العظمى و28 درجة مئوية لدرجات الحرارة الصغرى، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة نهارا 45 درجة مئوية لارتفاع نسبة الرطوبة.

ارتفاع نسبة الرطوبة

يذكر أنه مع ارتفاع نسب الرطوبة فأنه يزداد الإحساس بارتفاع درجة الحرارة لذا تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بالإكثار من شرب السوائل الباردة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.