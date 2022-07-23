أخبار سوهاج في 24 ساعة.. إصابة 3 من أسرة واحدة وضبط 60 كيلو مهمات سكة حديد

شهدت محافظة سوهاج، اليوم، واقعة حريق أصيب بها جدة وحفيديها بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، فضلا عن ضبط عاطل بحوذتة 60 كيلو مهمات سكة حديد، وكذلك حررت مديرية التموين 50 محضرا تموينيا بسوهاج، وتم إزالة 4 مباني مخالفة على مساحة 600 متر بأخميم.

ضبط 60 كيلو متروكات سكة حديد بحوذة عامل

بالواقعة الأولى ورد لقسم أول شرطة سوهاج محضر من قسم شرطة النقل والمواصلات بمحافظة سوهاج، يتضمن تمكن الخدمات الأمنية المعينة بمنطقة الفرز من ضبط «فارس م ب»، عامل، أثناء قيامه بسرقة بعض متروكات هيئة السكة الحديد عبارة عن «2» تيل فرامل، و«1» ركبة حديد، و«1» تحويله، وذلك بإجمالي مضبوطات 60 كيلو جرام تقريبا، وكذا سلاح أبيض سكين وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها والتربح من ثمنها والسلاح الأبيض بقصد الدفاع واستخدامها في السرقة.

إصابة 3 بحريق منزل بجرجا

وفي الواقعة الثانية أصيب 3 أشخاص من أسرةٍ واحدة، في حريق نشب بأحد منازل قرية المحاسنة بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على النيران، وإخماد الحريق، وأصيب بالحريق ستينية واثنين من أحفادها وتم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا المركزي لتلقي العلاج.

تحرير 50 محضرا تموينيا بسوهاج

كما تم تحرير 50 محضرا تموينيا لسلع منتهية الصلاحية بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج فضلا عن محاضر مخالفات مخابز.

كما قامت حملة من مديرية التموين بمركوز المراغة بمحافظة سوهاج بإعدام 44 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير 10 محاضر سلع غذائية منتهية الصلاحية.

إصدار 9 رخص مباني وإزالة 4 مباني مخالفة

وبمركز أخميم بمحافظة سوهاج أصدرت الوحدة المحلية لمركز أخميم بمحافظة سوهاج اليوم 9 رخص مباني.

كما تم إزالة 4 مباني مخالفة بمساحة 600 متر بنطاق قرى مركز أخميم.