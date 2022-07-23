تفاصيل إصابة جدة وحفيديها بحروق في سوهاج.. خرجا من المنزل المشتعل بأعجوبة

أعدت الأم بقرية المحاسنة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج الخبز الطازج كعادتها يوم العطلة، داخل الفرن البلدى، وأطفائت النيران ـ أو هكذا ظنت ـ بسكب المياه أو إلقاء التراب عليها، وغادرت حوش المنزل، لكنها خلفت بضع جمرات مشتعلة أسفل التراب، لم تراها، ثم أعدت الأم الطعام وتجمعت حوله الأسرة «والدة الزوج والزوجة والزوج والأبناء 5 أطفال أكبرهم بالعاشرة وأصغرهم رضيع».

الشعور بالحريق

تفرق الجميع بعد انتهاء الأكل، ثم جمعتهم رائحة دخان كانت كفيلة بإعاقة تنفسهم وألسنة نيران تملأء المنزل، ولا يعرف أحد مصدرها، وبدأت محاولات الإنقاذ خاصة للجدة المسنة والأطفال، وسارع الأهالى والجيران لإخماد النيران وإستدعاء النجدة ووحدة الإطفاء.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد تلقيه بلاغاً بنشوب حريق في أحد المنازل بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، ووجود مصابين.وعلى الفور انتقل ضباط البحث الجنائي وقوات من الحماية المدنية لموقع الحادث حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق واخماده.

حصر المصابين

وأسفر الحريق عن إصابة الجدة "أ. م" 60 عاما، ربة منزل، بحروق من الدرجة الأولى وحفيدها الطفل البالغ 3 سنوات، مُصاب بحروق من الدرحة الأولى بالذراع الأيمن، وشقيقة طفل، 5 أعوام، مُصاب بحروق من الدرجة الأولى بالقدم اليمنى، وتم نقلهم إلى مستشفى جرجا العام بمركز جرجا بمحافظة سوهاج لإسعافهم .

وبسوال «محمد. م» مالك المنزل ونجل الستينية المصابة والد الأطفال المصابين أرجع سبب الحريق لشرارة موقد بلدى ونفى الشبهة الجنائية في الحادث.