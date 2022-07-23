غرق مسن خلال الاستحمام في شاطئ باب البحر بمرسى مطروح

لقى مسن سبعيني مصرعه على أثر وقوع حادث، منذ قليل، غرق في شاطئ باب البحر في مدينة مرسي مطروح، وانتقلت على الفور سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثة من الشاطئ ونقلها بالإسعاف إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

مستشفى مطروح تستقبل الحادث

واستقبلت مستشفى مطروح العام، اليوم السبت، شخص يدعي سيد عثمان أحمد، 75 سنة، مقيم في ملوي محافظة المنيا جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها من خلال مفتش الصحة تبين أنها فارقت الحياة بسبب الغرق، وجرى التحفظ على الجثة بثلاجة الموتى بالمستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.

المباحث تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع حادث الغرق، وجار الفحص والتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته وسؤال شهود العيان، وجاري رفع تقرير شامل لجهات التحقيق.