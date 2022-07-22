غرق شاب من الفيوم على شاطئ قرية سياحية في الساحل الشمالي

لقي شاب مصرعه إثر وقوع حادث غرق في قرية المرجان السياحية في الساحل الشمالي، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقله إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

تفاصيل حادث غرق الساحل الشمالي

وتوفي، مساء اليوم السبت، الشاب يوسف عبد الظاهر عبدالمنعم 17 سنة من الفيوم إثر غرقه في البحر خلال الاستحمام على شاطئ قرية في الساحل الشمالي بنطاق مركز ومدينة الحمام، وقدم الفريق الطبي الرعاية العاجلة له، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وفارق الحياة، وجري التحفظ على جثته في ثلاجة المستشفى.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الحمام إلى موقع الحادث في الساحل الشمالي، وجاري الفحص للكشف عن أسباب وقوع الغرق والتعرف علي ملابساته، ورفع تقرير بالحادث لجهات التحقيق.