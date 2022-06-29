رئيس مرسى مطروح: إنقاذ 193 حالة غرق من الشواطئ منذ بداية موسم الصيف

قال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إن فرق الإنقاذ نجحت منذ بداية موسم الصيف في إنقاذ 193 حالة غرق على مختلف الشواطئ المنتشرة شرق وغرب مدينة مرسى مطروح، من بينهم 81 حالة غرق على شواطئ الأبيض الممتدة عدة كيلومترات من القصر وحتى عجيبة، و22 حالة غرق في شاطئ روميل، و19 حالة بشاطئ علم الروم ومينا حشيش، و71 حالة موزعة على باقي الشواطئ، وذلك بفضل جهود ومتابعة مسئولي مجلس المدينة وفرق الإنقاذ لشركة فخر البحار المنتشرين على جميع الشواطئ على مدار موسم الصيف منذ بداية المصيف.

الإجراءات عند وجود حالات غرق

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية، أنه عقب إنقاذ حالات غرق يقوم مدير الشاطئ بابلاغ رجال الإسعاف لسرعة إجراء الإسعافات الأولية لحالة الغرق، بالتنسيق مع مديرية الصحة بمطروح، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وإبلاغ غرفة عمليات مجلس المدينة بالواقعة، مشددا على مسئولي الشواطئ بالتزام المصطافين بارتداء «لايف چاكت»، قبل ممارسة أنشطة الألعاب الشاطئية المائية «الجيت سكي والبنانا بوت» وغيرها، وذلك في استقرار حالة البحر والسماح بنزول الشواطئ، بمتابعة من فرق الإنقاذ في كل شاطئ.

تحذيرات من النزول للبحر اليوم

وحذرت مدينة مرسى مطروح، من النزول للبحر اليوم الأربعاء، منعا للتعرض للغرق بسبب ارتفاع الأمواج بالشواطئ المفتوحة على البحر الكبير، وهي عجيبة وأم الرخم والأبيض والشواطئ الجديدة على طول كورنيش الأبيض ومينا حشيش والرميلة، ومتاح نزول الشواطئ الآمنة وهي روميل والليدو والعوام والفيروز وبحيرة كليوباترا ومطروح العام، وفقًا للمرور اليومي للتأكد من حالة موج البحر، وبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار إلى أنه يجري متابعة لجنة الشواطئ برئاسة رئيس مدينة مرسى مطروح، وقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني للجنة لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومناشدة الجميع بالالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ ورجال شركة الإنقاذ التي تتابع الحالة العامة يومياً، وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين ورفع الإعلام بجميع الشواطئ، حفاظا على أرواح الجميع.