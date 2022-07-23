رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بعد انتهاء الامتحانات الخميس الماضي

كثرت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، خلال الدقائق القليلة الماضية حول رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، والمقرر إعلانها رسميا نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، بحسب ما أكدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد انتهاء الامتحانات الخميس الماضي.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 على النحو التالي:

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

يمكن للطلاب، فور الإعلان عن ظهور النتيجة رسميا في الموعد المحدد، أن يحصلوا على رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالدخول هنـــا.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، يُجرى في الوقت الحالي تصحيح الامتحانات إلكترونياً من خلال أجهزة الماسح الضوئي لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وفور الانتهاء سيتم اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الرابط السابق بعد إدخال البيانات المطلوبة التي تتمثل في رقم الجلوس والشعبة بالتفصيل، ثم يضغط الطالب على زر «النتيجة»، ويحصل على درجاته بالتفصيل في جميع المواد الدراسية.

آخر موعد لتسجيل طلاب الثانوية في القدرات

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق، تفاصيل التسجيل في اختبارات القدرات، والموعد المحدد لذلك، ومن المقرر فتح باب التسجيل عبر الموقع الخاص بالتنسيق يوم الاثنين المقبل الموافق 25 يوليو الجاري، ليستمر التسجيل في اختبارات القدرات حتى يوم السبت الموافق 6 أغسطس المقبل.

كيفية التسجيل في اختبارات القدرات

ويتم التسجيل في اختبارات القدرات تتم عبر موقع التنسيق من خلال استخدام الطالب لبطاقة الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص به، وعلى الفور ستظهر أمام الطالب جميع البيانات الخاصة به حتى يتم التأكد منها، وفي الخطوة التالية تظهر أمام الطالب الكليات التي يشترط دخولها اجتياز اختبارات القدرات حتى يختار الكلية التي يرغب بها.

وبعد أن ينتهي الطالب من التسجيل لاختبارت قدرات الكلية التي يرغب بها، يجب عليه أن يقوم بطباعة إيصال نوع القدرات والمواعيد وأماكن تنظيم هذه الاختبارت، ثم يتوجه الطالب في الموعد المحدد للمكان الموجود في الإيصال الذي قام بطباعته، حتى يتمكن من ىدء اختبار القدرات.