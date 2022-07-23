نتيجة الثانوية العامة 2022.. اعرف موعد إعلانها وخطوات الحصول عليها

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، إذ ينتظر الطلاب ظهور النتيجة الخاصة بهم حتى يتسنى لهم معرفة الكلية التي سيلتحقون بها حسب المجموع الخاص بهم، وازداد البحث عن موعد النتيجة عبر محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية وخصوصا بعد انتهاء الامتحانات.

وتهتم بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، ونوضح من خلال هذا التقرير نتيجة الثانوية العامة 2022، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كالتالي:

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، إذ أنه من المقرر أن تكون في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، ليكون ذلك عقب الانتهاء من تصحيح الامتحانات إلكترونيا من خلال أجهزة الماسح الضوئي.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

- يقوم الطالب الراغب في الحصول على النتيجة الخاصة به فور إعلان الوزارة بتحميلها على الموقع، بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بنتيجة الثانوية العامة، والتابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنـــــــــــــــــــا.

- ثم يقوم الطالب بإدخال الاسم الرباعي الخاص به ورقم الجلوس في الأيقونة المخصصة لذلك.

- ثم يتم الضغط على «اظهر النتيجة» لتظهر على الفور النتيجة الخاصة بالطالب.

وجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انتهت الخميس الماضي الموافق 21 يوليو، والتي تم إجراءها بنظام البابل شيت ورقيًا، وكان آخر امتحانات الشعبة الأدبية هو الفلسفة والمنطق، أما بالنسبة لشعبة العلمي الرياضيات كان آخر امتحان لهم هو مادة الرياضة، أما بالنسبة لشعبة علمي علوم، فكان آخر امتحان لهم هو الأحياء.