شيرين عبد الوهاب تثير الجدل مجددا بوزن زائد.. والجمهور: حامل في التاسع

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الجدل مجددًا بعد ظهورها ببطن منتفخة للغاية، وهو الأمر الذي جعل جمهورها يطرح التساؤلات مرة أخرى حول حقيقة حملها على الرغم من نفيها لأكثر من مرة.

ونشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، صورة لها منذ قليل عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهرت فيها مع عدد من أصدقائها، وعلقت عليها قائلة: «أغلى الناس على قلبي»، ولكن كان الملفت للانتباه هو ظهور شيرين ببطن منتفخة للغاية وبدت وكأنها حامل.

شيرين تثير الجدل مجددًا

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، متسائلين حول حملها، وقال أحد المتابعين: «في حمل يا شيرين، ربنا يفرحك يا رب يا قلبي»، وتساءلت أخرى قائلة: «هي حامل ولا إيه».

وتساءل آخر حول حقيقة حملها، فقال: «أنتِ حامل ولا إيه، بطنك مالها كده يا شيرين»، وأبدت متابعة أخرى استغرابها من أن يكون حجم بطنها بسبب القولون الذي صرحت عن إصابتها به من قبل، فقالت: «شيرين حامل من امتى؟ ما هو مش معقول كل ده انتفاخ».

أزمة مرض شيرين عبد الوهاب

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، كانت قد أثارت الجدل مؤخرًا لأكثر من مرة عن وزنها الزائد وحقيقة حملها، ولكنها خرجت من خلال خاصية اسأل عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «انستجرام»، ونفت هذا الأمر.

وكشفت «شيرين» في وقت سابق، أن هذا الانتفاخ في منطقة البطن سببه جرثومة أصابت القولون لديها، وهو الأمر الذي يسبب كل هذا الانتفاخ.

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، كانت قد خرجت مؤخرًا من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، وكشفت عن كثير من التفاصيل الخاصة بعلاقتها بطليقها الفنان حسام حبيب، وأنه السبب وراء حلاقة شعرها بهذا الشكل.