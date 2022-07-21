مكالمة شيرين عبد الوهاب تثير جدلا على سوشيال ميديا: سأقاضي حسام حبيب

أثارت مكالمة شيرين عبد الوهاب، مع الإعلامية لميس الحديدي، جدلا واسعا على السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، خاصة أنها المرة الأولى التي تتحدث فيها عن زوجها السابق، الفنان حسام حبيب، بصورة عكس ما أظهرته على مدار السنوات الماضية، رغم وجود الخلافات بينهما.

مكالمة شيرين عبد الوهاب مع لميس الحديدي

وحققت مكالمة شيرين عبد الوهاب، مع الإعلامية لميس الحديدي، انتشارا واسعا على السوشيال ميديا، حيث قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد طليقها حسام حبيب، بعدما قام بسرقة سيارتها المرسيدس من منزلها أثناء تواجدها في فيلا الساحل، على حد قولها.

وقالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال المكالمة الهاتفية، إن حسام حبيب كان السبب في حلق شعرها، وكان يجبرها على النزول بقميص النوم من الفندق من أجل الطلاق، فتعرضت لتعنيف شديد.

وأضافت خلال المكالمة الهاتفية، «أسسنا شركة مساهمة كان هو رئيس مجلس إدارتها وكانت محاولة نقرب تاني من بعض بس مرجعناش، مخلفتش منه عشان ربنا يحميني وأنا الحمد لله خلفت قبل كده، وعملت له محضر بعدم التعرض لي ولبناتي وهو إنسان خطير»

مقاضاة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

بعد مكالمة شرين عبد الوهاب، قررت الفنانة، مقاضاة المطرب حسام حبيب، وذلك وفق بيان صادر من مكتب محاميها ياسر قنطوش، حيث قال: «جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع التي تمثل عدة جرائم، ومن أجل ذلك جرى توكيل مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي، باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه حسام حبيب».

وأوضح ياسر قنطوش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى توكيله منذ ساعتين فقط، ولم يتم اتخاذ إجراءات قانونية حتى الآن، وسيبدأ في رفع عدة قضايا ضد الفنان حسام حبيب، وسيتم تقديم هذه البلاغات بالمستندات والدلائل.