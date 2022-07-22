أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها مع حسام حبيب.. مصيف وبوركيني

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد تداول صور لها من داخل أحد الشواطئ بمنطقة الساحل الشمالي، في أحدث ظهور لها بعد أزمتها مع حسام حبيب، وتوجيه اتهامات له بإفساد حياتها والتعدي عليها بما سبب لها أذى نفسي شديد.

أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب: تتجاهل أزمة حسام حبيب وترتدي البوركيني

وشهد أحدث ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال تواجدها في الساحل الشمالي، للتعبير عن تجاهلها للأزمة المثارة بسبب تصريحاتها عن حسام حبيب، وهى ترتدي البوركيني، الذي سيطر على موضة عدد كبير من الفنانات في موسم الصيف آخرهن الفنانة هبة مجدي.

ظهرت مع أصدقائها بعد سنوات من أزماتها مع حسام حبيب

وحرصت على التقاط عدد من الصور وهي تقضي إجازتها الصيفية، من بينها تواجدها بصحبة ياسمين شقيقة الفنانة زينة، حيث تربطهما صداقة قوية، وصورة أخرى تقوم من خلالها ياسمين بوضع قبلة على وجنتي شيرين التي تلقتها بابتسامة شديدة.

وصورة أخرى ظهرت خلالها شيرين عبد الوهاب، وهي ترتدي البوركيني، ويجلس بجوارها المنتج محمد حامد، وبدا عليها السعادة، بالرغم من تقدمها ببلاغ ضد حسام حبيب، وتوجيه اتهامات له من بينها الاستيلاء على مبلغ مالي بالتحايل.

ويأتي ظهور شيرين عبد الوهاب، في الساحل الشمالي، بعد سنوات من الاختفاء والتفاعل مع الجمهور، لانشغالها بأزماتها مع زوجها المطرب والملحن حسام حبيب، اضطرت خلالها إلى حلق شعر رأسها بعد انفصالهما، وظهورها بوزن زائد، وتأكيدها تناول عقاقير لمعانتها مع الوسواس القهري والتفكير في التخلص من حياتها.

وفاجئت جمهورها في الأيام الماضية، بإجرائها مداخلة هاتفية في برنامج تليفزيوني مع لميس الحديدي، تفتح من خلالها النار على حسام حبيب، وأنها لم تكن تتحدث عن مشاكلها معه لأنها بنت أصول، ولكنها قررت كشف الأمور لمعانتها الشديدة معه، وشبهت حياتها الزوجية بمصيدة الفئران.