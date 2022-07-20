ابنة حسن أبو السعود: «ضغطي عالي من امبارح» بسبب تصريحات شيرين عبد الوهاب

أعربت رشا حسن أبو السعود، ابنة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، عن حزنها الشديد ومرورها بحالة مرضية ونفسية سئية، بعد تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب أمس، خلال مداخلتها ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، التي تعدت فيها لفظيا على والدها الراحل.

تصريحات شيرين رفعت ضغطي

قالت رشا حسن أبو السعود، أثناء مداخلتها منذ قليل، ببرنامج «التاسعة»، مع الإعلامية شافكي المنيري: «شيرين عبد الوهاب تسببت في رفع ضغطي من امبارح حتى الآن، بسبب حديثها، تنمرت على وزن والدي الزائد، وهذا هو سبب وفاته»، مضيفة أنها علمت بتصريحات شيرين من الصحفيين، «لا أقبل من أحد أن يسب والدي المتوفى»، موضحة أن ما قالته شيرين عبد الوهاب، ليس زلة لسان، نظرا لوجود مشكلات من قبل بينها وبين والدي رحمه الله.

وأضافت ابنة حسن أبو السعود، لم تكن هذه المرة الأولى التي تسيئ فيها شيرين عبد الوهاب لوالدها، خلال الأيام الماضية، إذ ردت على سؤال متابع لها قائلا: «ما هي أسوأ أغنيه لكي» لتجيب الفنانة قائلة: «أغنية متجرحنيش»، وهي من ألحان حسن أبو السعود.

لم نتخذ أي إجراء قانوني تجاه شيرين عبد الوهاب

وشددت على عدم اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه شيرين عبد الوهاب، قائلة: «شيرين لم تقم بخطأ قانوني، بل ارتكبت خطأ إنساني»، مطالبة بشيرين عبد الوهاب بعدم ذكر اسم والدها مرة أخرى، وأنها تقبلت اعتذار شيرين عبد الوهاب الأخير.