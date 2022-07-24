10 فئات من العمالة غير المنتظمة لها حق صرف المعاش.. منها محفظو القرآن

تضمنت مواد قانون التأمينات الإجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الخاص بأصحاب المعاشات مزايا عديدة، ومنها ما يخص العمالة غير المنتظمة، حيث نصت مواد القانون على تقسيم تلك الفئة لأكثر من تصنيف وهو ما حددته اللائحة التنيفيذية للقانون.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، ما حددته اللائحة التنيفيذة بشأن فئة العمالة غير المنتظمة التي تسري عليها عليها أحكام هذا القانون، والشروط الواجب توافرها فيهم.

فئات العمالة غير المنتظمة بقانون التأمينات الاجتماعية

ونصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، على أن تسري أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة الآتي بيانهم:

1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي المتخذ أساسا لربط الضريبة العقارية عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك بشرط أن يكون العقار المملوك مؤجر ولا يستعمل كمسكن له أو لأفـراد أسرته، ويقصد بالدخل السنوي القيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساس الربط الـضريبة ويثبـت ذلـك بموجب خطاب من مأمورية الضرائب العقارية المختصة.

2- عمال التراحيل.

3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توفرت فيهم الشروط الآتية:

(أ) عدم استخدام عمال.

(ب) عدم ممارسة النشاط ف محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتـوفر بشأنه شروط القيد في السجل التجاري.

(ج) ألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي مـن الجهـات الإدارية المختصة.

4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخـل المنـازل الـذين يتـوفر فى شأنهم الشروط الآتية:

(أ) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.

(ب) أن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقـضاء حاجـات شخـصية للمـستخدم أو لذويه.

محفظو القرآن وخدام الكنيسة

5 - محفظو وقراء القرآن الكريم .

6 - المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7 - ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية متى توفرت في شأنهم الشروط الآتية:

(أ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.

(ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخـذ أساسا لـربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك .

(ج) ألا يكون قائما بإدارة المنشأة.

8 - يأتي ضمن تصنيف العمالة غير المنتظمة العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مـشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو فى أراضي الاستـصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عـن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعتـه فيمـا يزاولـه صاحب العمل من نشاط.

9 - ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

10 - حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازاتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.