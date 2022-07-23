«عض الإيد اللي اتمدت له».. بائع الآيس الكريم يعترف بقتل الحاجة نعمة: فلوسها كتير

كان يسير خلفها على أطراف أصابعه كالذئب الذي يتربص بفريسته حتى سنحت له فرصة المرور بجانب عقار مهجور في عزبة عرب غنيم فقبض بيده حول رقبتها والأخرى كتم أنفاسها وسحبها داخل العقار وظل جاسمًا عليها حتى خارت قوى السيدة الستينية «نعمة» على الأرض ولفظت أنفاسها في الحال ليظفر اللص بتحويشة بحافظة نقودها فوجد داخلها مبلغ 2700 جنيه فاستولى عليها وفر هاربًا قبل أن ينتبه إليه أحد من سكان المنطقة.

المتهم بقتل الحاجة نعمة يعترف بتفاصيل الواقعة

وخلال جلسة استجواب المتهم عن تفاصيل تنفيذ جريمة قتل الحاجة نعمة في حلوان قائلا: «كنت عارف معاها فلوس كتير»، وبحسب رواية المتهم «الحاجة نعمة بتعطف علي وشفت معاها فلوس كتير»، وأنها كانت تشتري منه الآيس كريم يوميًا جبرًا لخاطره كما كانت تعطيه نقودًا لتساعده على مصاعب الحياة لكن بائع الآيس كريم قابل صنائع المعروف من تلك السيدة بتصرف مشين يشرحه المثل الشعبي المعروف «عض الإيد اللي اتمدت له» بل أزهق روح السيدة بتصرف جنوني واستولى على متعلقاتها الشخصية.

قاتل الحاجة نعمة: شفت معاها فلوس كتير

«أنا قتلتها في 3 دقايق وخدت البوك اللي كان في إيدها وهربت» بهذه الكلمات واصل المتهم شرح تفاصيل جريمته أمام جهات التحقيق التي نسبت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وذكر المتهم أنه كان يعرف منطقة عرب غنيم في حلوان جيدًا بسبب اعتياده الوقوف فيها لبيع الآيس كريم للأطفال وأنه كان يقف بالقرب من منزل الحاجة نعمة أوقاتا كثيرة حتى عرف أنها تضع في حافظة نقودها مبالغ كبيرة فقرر سرقتها لكنه تورط في جريمة القتل عندما خشي الفضيحة فخنق المجني عليها حتى الموت.

كاميرات المراقبة وثقت جريمة مقتل الحاجة «نعمة»

كانت أجهزة الأمن تمكنت من القبض على المتهم بعد أن ظهر في إحدى الكاميرات القريبة من مكان الحادث والخاصة بأحد المحال التجارية، وأن جيرانها اكتشفوا جثمانها بعد أن تغيب عن المنزل قرابة 5 ساعات وظل أبناؤها الثلاثة يبحثون عنها بمعاونة الجيران حتى عثروا عليها جثة هامدة.