مسلح يقتل سيدة وشاب بالرصاص في شقتين متجاورتين بالمرج

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها؛ لكشف غموض مقتل سيدة وشاب مجهول الهوية رميا بالرصاص، على يد مسلح في ظروف غامضة بالمرج، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني وكشف هوية الشاب المجني عليه، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة؛ تمهيدا لتفريغها لكشف غموض الواقعة.

العثور على جثتين في منزلين مجاورين

تلقى مأمور قسم شرطة المرج، بلاغا بقيام مجهول بإطلاق الرصاص على ربة منزل وشاب ومصرعهما على الفور، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «سماح» في العقد الثالث من العمر داخل شقتها في الطابق الأرض، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، مصابة بعدة طلقات نارية في الصدر والرأس، وباستكمال المعاينة تبين العثور في المنزل المجاور لمنزل المجني عليها الأولى، على جثة شاب مجهول الهوية، في العقد الثالث من العمر، مصاب بعدة طلقات نارية في الصدر.

التحريات: المتهم أطلق النار على السيدة والشاب

وكشفت التحريات، أن المتهم دخل منزل المجني عليها، وأطلق عليها عدة أعيرة نارية حتى سقطت على الأرض جثة هامدة، ثم دخل بعد ذلك للمنزل المجاور لمنزل المجني عليها، وتحديدا في شقة بالطابق الأرضي، التي يقطن بها الشاب المجني عليه، ثم أطلق عليه المتهم عدة أعيرة نارية؛ ما أسفر عن وفاته في الحال، مشيرة إلى أن المتهم تمكن من الهرب بعد ارتكاب الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.