درجات الحرارة اليوم الأحد 24-7-2022 في مصر.. ذروتها في أسوان وإدفو

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد الموافق 24 يوليو الجاري، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا في جنوب البلاد .

وأوضح خبراء الأرصاد، أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد والوجه البحري ووسط سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية نهارا معتدل ليلا، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع أن تستمر الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة تقريبًا اليوم على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، فضلًا عن وجود نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد، أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة نهارًا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 24 يوليو على معظم المدن والمحافظات، كما يلي:

القاهرة 36 - 25

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 36 - 24

طنطا 35 - 25

شبين الكوم 36 - 25

دمنهور 36 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 30- 23

السلوم 32 - 23

سيوة 37 - 25

بورسعيد 33- 25

دمياط 32 - 24

الزقازيق 36 - 24

المنصورة 36- 24

الإسماعيلية 38- 25

السويس 37 - 25

العريش 33- 24

رفح 33- 23

رأس سدر 38- 25

نخل 36 - 20

نويبع 37 - 26

طابا 36 - 25

كاترين 33- 19

الطور 35 - 26

شرم الشيخ 39 - 29

الغردقة 38 - 28

مرسى علم 37 - 28

الفيوم 38 - 24

بني سويف 38 - 24

المنيا 38 - 25

أسيوط 39- 25

سوهاج 39- 25

قنا 42- 26

الأقصر 42- 27

أسوان 43- 28

إدفو 43- 28

أبو سمبل 42- 26

الوادي الجديد 41- 27

شلاتين 38- 26

أبو رماد 37- 26

حلايب 36 - 27

رأس حدربة 35 - 28