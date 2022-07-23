الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء طوال أيام الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأسبوع الماضي شهدت فيه البلاد ارتفاعات في درجات الحرارة، وكان متوسطها بين 35 و36 درجة مئوية على القاهرة، وبداية من اليوم وعلى مدار هذا الأسبوع سيستمر ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، وستكون قيم الحرارة بين 36 و37 درجة مئوية، أي سترتفع قيم الحرارة عن الأسبوع الماضي بنحو درجة.

أغلب الكتل الهوائية المؤثرة قادمة من «المتوسط»

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «أغلب الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد قادمة من البحر المتوسط مع امتداد منخفض الهند الموسمي، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة»، مشيرةً إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة.

أجواء شديدة الحرارة ورطبة نهاراً على القاهرة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «ارتفاع نسب الرطوبة دائما ما يزيد احساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وهو عامل مهم جدا في فصل الصيف، ما يجعلنا نشعر بقيم الحرارة بدرجات تفوق ما يتم الإعلان عنه بما يتراوح من 2 درجة إلى 3 درجات».

وأشارت إلى أن الأجواء شديدة الحرارة رطبة في فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومائلة للحرارة نهارا على السواحل الشمالية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط.