مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل ورشة لإصلاح السيارات في بورسعيد 

لقى عامل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء تواجده داخل ورشة إصلاح سيارات بمنطقة بنك الإسكان بحي الضواحي ببورسعيد.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بصعق عامل داخل ورشة سيارات

تلقي اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفى عطاء التخصصي، خالد أحمد عثمان محمد، 48 سنة، مصاب بادعاء صعق كهربائي بمنطقة بنك الإسكان وتوفى المصاب أثناء عمل الإسعافات الأولية له وتم وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

إجراء التحريات لمعرفة ملابسات الحادث

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية الأمن بالتنسيق مع قسم شرطة الضواحي تحت إشراف اللواء مسعد البداية مأمور القسم وبرئاسة الرائد مصطفى درويش رئيس المباحث لمعرفة ملابسات الحادث.

من جانب آخر كان قد أصيب اليوم شاب بعد اعتداء عليه من آخرين بسلاح أبيض أثناء تواجده بالشارع في منطقة الحراسات كما أصيبت فتاة بعد سقوطها من الدور الرابع وهي تنشر الغسيل حسب ادعاء أسرتها

حيث تلقي مدير أمن بورسعيد إخطار من هيئة الإسعاف المصرية يفيد بوصول إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد إسلام محمد على غازي، أحمد عمر 26 سنة، يقيم بمساكن الحراسات بادعاء اعتداء من آخرين بسلاح أبيض مما تسبب له بجرح نافذ بالصدر.

كما تلقى مدير الأمن إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفى الزهور نانسي أحمد أبو اليزيد، 21 سنة، تقطن بمساكن الأمل الجديد بادعاء سقوط من الدور الرابع مصابة باشتباه كسر بالحوض واشتباه ما بعد الارتجاج والحالة العامة مستقرة وادعت أسرتها في التحريات سقوطها من البلكونة وهي تنشر الغسيل.