قبل شهر من عرضه.. تعرف على قصة مسلسل House of Dragons الجديد

يبحث الجمهور عبر محركات البحث على الإنترنت، عن قصة مسلسل House of Dragons الجديد، وذلك بعد ساعات من عرض البرومو الدعائي للمسلسل المقرر عرضه في 21 أغسطس المقبل على شبكة «HBO Max»، وتدور أحداث الموسم الأول من المسلسل المكون من 10 حلقات، قبل 200 عام من أحداث مسلسل «Game of Thrones».

ويعتبر قصة مسلسل House of Dragons الجديد مأخوذة من رواية «Fire & Blood» الصادرة عام 2018، للكاتب جورج أر.أر. مارتن، الذي تولى كتابة المسلسل بالتعاون مع ريان كوندال، ويتطرق العمل إلى حياة عائلة «تارجارين» قبل قرنين من أحداث «Game of Thrones».

قصة مسلسل House of Dragons الجديد

قصة مسلسل House of Dragons الجديد، تدور عندما كانت عائلة «تارجارين» في أوج قوتها، والصراعات التي كانت في تلك الفترة والحرب الأهلية التي عرفت باسم «حرب التنانين»، وهي حرب أهلية دموية بين الأشقاء على خلافة العرش الحديدي، استمرت لعدة سنوات وأدت إلى تدمير العائلة والممالك السبع، وانقراض التنانين.

البرمو الدعائي لمسلسل House of Dragons الجديد

بدأ المخرج ميجيل سابوجنيك، التصوير الرئيسي للموسم الأول من مسلسل House of Dragons الجديد في أبريل 2021، في المملكة المتحدة، كما تم تصوير أجزاءًا من الموسم الأول في إسبانيا وكاليفورنيا، ووصلت تكلفة المسلسل لـ 100 مليون دولار، بواقع 20 مليون دولار للحلقة الواحدة.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد ضخم من الفنانين من بينهم: بادي كونسيدين، أوليفيا كوك، مات سميث، إيما دارسي، رايس إيفانز، وستيف توسان.