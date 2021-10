قبل عرضه.. تعرف على أهم المعلومات عن مسلسل «House of the Dragon»

استطاع الفيديو الدعائي الأول لمسلسل «House of the Dragon»، «منزل التنانين»، أن يستحوذ على اهتمام الجماهير، ويشد انتباههم، كما تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال ساعات قليلة من طرحه.

وفي السطور التالية يستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن مسلسل «House of the Dragon»، قبل عرضه.

ينتظر عشاق مسلسلات الفانتازيا والخيال العلمي مسلسل «House of the Dragon»، بشدة والذي من المقرر عرضه في شهر يناير من العام القادم 2022.

الفيديو الدعائي الأول لمسلسل «House of the Dragon»

كشفت الشركة المنتجة عن الفيديو الدعائي الأول لمسلسل «House of the Dragon»، «منزل التنانين»، أمس، والذي استطاع أن يستحوذ على اهتمام المتابعين على كافة شبكات التواصل الاجتماعي، حيث استطاع الفيديو التشويقي أن يحقق 6.7 مليون مشاهدة في 17 ساعة فقط.

أظهر الفيديو الدعائي الأول لمسلسل «House of the Dragon»، «منزل التنانين»، مشاهد قتل ومبارزة بالسيوف، وذلك من أحداث الموسم الأول من المسلسل، والذي يتكون من 10 حلقات.

مسلسل «House of the Dragon»

مسلسل «House of the Dragon»، «منزل التنانين»، مقتبس من كتاب جورج آر آر مارتن «الدم والنار»، الذي يشرح تاريخ عائلة تارجيريان ، سوف يلقي الضوء على واحدة من أقوى العائلات في تاريخ ويستروس.

أعلن عن إنتاج مسلسل «House of the Dragon»، في 26 أبريل الماضي، ولكنه توقف لفترة وذلك بسبب اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، ولكنهم سرعان ما استئنفوا العمل بعد يومين.

أجرى فريق عمل مسلسل «House of the Dragon»، «منزل التنانين»، تحليلا لجميع أفراد الانتاج، وأعلنت منصة «hbo»، في بيان لها، أنه تم عزل الشخص المصاب، كما سيتم الالتزام بكافة معايير الحجر الصحي، والاجراءات اللازمة.

أحداث مسلسل «House of the Dragon»

وعن أحداث مسلسل «»House of the Dragon، فإنه يدور حول قصة بيت التارجيريان الذين كانت تنتمي لهم شخصية ديناريس تارجيريان، أو «أم التنانين» في صراع العروش، قبل مئات السنين من أحداث «Game of Thrones».

ويحكي مسلسل «House of the Dragon»، قصة الحرب الأهلية التي قامت بتدمير العائلة المشهورة بتربية ومساعدة التنانين لها، كما يقوم ببطولة هذا العمل العديد من الممثلين مثل: بادي كونسيدين، أوليفيا كوك، مات سميث، إيف بيست، فابيان فرانكل، وغيرهم من الفنانين.

شخصيات مسلسل «House of the Dragon»

وعن شخصيات الأبطال، فتم اختيار «بادي كونسيدين»، في دور الملك «فايسيرس تارجيريان»، الذي يعد خامس ملك من تارجارين يجلس على العرش الحديدي، كما سيلعب «مات سميث»، دور الأمير «دايمون تارجارين»، وهو الأخ الأصغر للملك «فاسيرس»، ووريث العرش، كما وقع الاختيار على «إيما دارسي» في دور الأميرة «راينيرا تارجارين».