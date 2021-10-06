House of the Dragon.. التريلر التشويقي لمسلسل «منزل التنانين» (فيديو)
كتب:
أحمد حامد دياب
03:50 ص | الأربعاء 06 أكتوبر 2021
مشهد من مسلسل بيت التنانين House of the Dragon
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل House of the Dragon «منزل التنانين» والمنتظر عرضه خلال شهر يناير من العام المقبل 2022، فيديو تشويقيا للجزء الأول من المسلسل.
وتدور أحداث المسلسل حول صراع العروش وتحكي عن بداية النهائة لعائلة آل تارجين وهو ينتمي لنوع دراما الفانتازيا الأمريكية، حيث من المنتظر عرض موسمه الأول بداية عام 2020 وسيتكون من 10 حلقات فقط.
Dreams didn’t make us kings. Dragons did.— House of the Dragon (@HouseofDragon) October 5, 2021
The @HBO original series #HouseoftheDragon is coming to @HBOMax in 2022. #HBOMaxEurope pic.twitter.com/y29bn3nFIA
ويظهر في تريلر المسلسل الذي حقق أكثر من 6.7 مليون مشاهدة في 11 ساعة فقط، مشاهد قتل ومبارزة بالسيوف، من أحداث الموسم الأول للمسلسل.
المسلسل من تأليف جورج مارتن وريان جاي كوندال وبطولة بادي كونسيدين، وريان كور، ومات سميث، وأوليفيا كوك.
وقصة بيت التنانين مشتقة من رواية الدم والنار ضمن سلسلة الجليد والنار والتي كتبها الكاتب والأديب جورج مارتن في مجلدين كبيرين، حيث تحكي تاريخ عائلة آل التنين وصراعهم للبقاء في الحكم، وصدر المجلد الأول من هذه القصة في 20 نوفمبر عام 2018.