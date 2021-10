House of the Dragon.. التريلر التشويقي لمسلسل «منزل التنانين» (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل House of the Dragon «منزل التنانين» والمنتظر عرضه خلال شهر يناير من العام المقبل 2022، فيديو تشويقيا للجزء الأول من المسلسل.

وتدور أحداث المسلسل حول صراع العروش وتحكي عن بداية النهائة لعائلة آل تارجين وهو ينتمي لنوع دراما الفانتازيا الأمريكية، حيث من المنتظر عرض موسمه الأول بداية عام 2020 وسيتكون من 10 حلقات فقط.

Dreams didn’t make us kings. Dragons did.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is coming to @HBOMax in 2022. #HBOMaxEurope pic.twitter.com/y29bn3nFIA