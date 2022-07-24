سعر اليورو اليوم الأحد 24-7-2022 مقابل الجنيه المصري

يهتم الكثير من محبي متابعة أخبار الاقتصاد بالبحث عن سعر اليورو اليوم بشكل دائم ومستمر، إذ أنَّه يعد ثاني أكثر عملة تداولا بعد سعر الدولار في البنوك المصرية، كما أنَّ هناك العديد من الشركات العالمية التي تحرص على صرف الرواتب للموظفين باليورو.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد الموافق 24 يوليو، التي جاءت كالتالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي

كما سجلت سعر العملة الأوروبية بالبنك الأهلي المصري نحو 19.13 جنيه لعمليات الشراء و19.38 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني للبنك اليوم الأحد.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو اليوم نحو 19.18 جنيه لعمليات الشراء و19.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

نحو 19.16 جنيه لعمليات الشراء و19.39 جنيه للبيع، كانت ذلك سعر اليورو اليوم الأحد في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو وفق آخر تعاملات، في المصرف المتحد نحو 19.26 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه، وفق آخر تعاملات عبر الموقع الرسمي للبنك، نحو 19.21 جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وداخل البنك المركزي بلغ سعر اليورو حسب الموقع الإلكتروني ليسجل نحو 19.23 جنيه للشراء و19.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وبشأن العملة الأمريكية، فسجلت حالة من الثبات داخل عدد من البنوك، ففي بنك قناة السويس بلغت نحو 18.83 جنيه للشراء، وبلغت بالبنك المركزي نحو 18.82 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع، كما سجّلت داخل البنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.89 جنيه للبيع، و18.83 جنيه للشراء اليوم الأحد.