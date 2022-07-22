سعر اليورو اليوم الجمعة 22-7-2022 مقابل الجنيه المصري

يأتي البحث عن سعر اليورو اليوم، على قائمة اهتمامات شريحة كبيرة من العاملين في قطاع المال والأعمال، سواء من الشركات المصرية، أو من جانب الشركات الأجنبية العاملة داخل مصر.

لذا تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء، سعر اليورو مقابل الجنيه، وذلك في المعاملات المصرفية بالبنوك الخاصة والحكومية، وفق آخر تعاملات وردت أمس الخميس الموافق 21 يوليو الحالي.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه، وفق آخر تعاملات أمس الخميس 21 يوليو 2022، نحو 19.21 جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر اليورو في البنك الأهلي

كما سجلت سعر العملة الأوروبية بالبنك الأهلي المصري نحو 19.21 جنيه لعمليات الشراء و19.37 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني للبنك، مع نهاية تعاملات أمس الخميس.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وجاء سعر اليورو وفق آخر تعاملات أمس الخميس، في المصرف المتحد نحو 19.26 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو، وفق آخر تعاملات مساء أمس الخميس في بنك الإسكندرية، نحو 19.16 جنيه لعمليات الشراء و19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

كما بلغ سعر اليورو حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري، نحو 19.22 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس، نحو 19.1 جنيه لعمليات الشراء و19.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

فى حين سجلت العملة الأمريكية، ضمن معاملات بنك قناة السويس نحو 18.83 جنيه للشراء، وبلغت بالبنك المركزي نحو 18.82 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع، كما سجّلت داخل البنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.89 جنيه للبيع، و18.83 جنيه للشراء.