سعر اليورو اليوم الخميس 21-7-2022 مقابل الجنيه المصري

يهتم الكثيرون بالبحث عن سعر اليورو اليوم، خاصة العاملين في قطاع المال والأعمال داخل مصر، سوء في الشركات المصرية أو الأجنبية، نظرا لأهميته في التخصصات الاقتصادية المختلفة.

وتستعرض «الوطن»، سعر اليورو مقابل الجنيه، وذلك في البنوك الخاصة والحكومية في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 21 يوليو الحالي، ضمن الخدمات المقدمة للقراء، والمرتبطة بأسعار العملات، حيث جاءت كالتالي:

سعر اليورو في بنك مصر

- بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الخميس 21 يوليو، نحو 19.21 جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر اليورو في البنك الأهلي

- كما سجل سعر العملة الأوروبية بالبنك الأهلي المصري 19.21 جنيه لعمليات الشراء و19.37 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني للبنك، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

سعر اليورو في المصرف المتحد

- سجل سعر اليورو وفق التعاملات الصباحية اليوم، في المصرف المتحد 19.26 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء .

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

- سجل سعر اليورو اليوم الخميس في بنك الإسكندرية نحو 19.16 جنيه لعمليات الشراء و19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- كما سجل اليورو في بداية تعاملات صباح اليوم حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري، نحو 19.22 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

- بلغ سعر اليورو اليوم الخميس في بنك قناة السويس، نحو 19.1 جنيه لعمليات الشراء و19.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجلت العملة الأمريكية ببنك قناة السويس نحو 18.83 جنيه للشراء، ووصلت بالبنك المركزي لنحو 18.82 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع، و18.83 جنيه للشراء، كما سجّلت في البنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 18.89 جنيه للبيع، و18.83 جنيه في عملية الشراء.