سعر اليورو اليوم السبت 23-7-2022 مقابل الجنيه المصري

حدث كل من البنك الأهلي ومصر وغيرها من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، أسعار العملات اليوم السبت، كـ سعر اليورو والدولار والريال، كون الأوراق المالية في مقدمة اهتمامات شريحة كبيرة من العاملين في قطاع المال والأعمال، سواء من الشركات المصرية، أو من جانب الشركات الأجنبية العاملة داخل مصر.

واليوم السبت 23 يوليو، تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء، سعر اليورو مقابل الجنيه، وذلك في المعاملات المصرفية بالبنوك الخاصة والحكومي.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

نحو 19.16 جنيه لعمليات الشراء و19.39 جنيه للبيع، كانت ذلك سعر اليورو اليوم السبت في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو وفق آخر تعاملات، في المصرف المتحد نحو 19.26 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه، وفق آخر تعاملات عبر الموقع الرسمي للبنك، نحو 19.21 جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر اليورو في البنك الأهلي

كما سجلت سعر العملة الأوروبية بالبنك الأهلي المصري نحو 19.21 جنيه لعمليات الشراء و19.37 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني للبنك اليوم السبت.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وداخل البنك المركزي بلغ سعر اليورو حسب الموقع الإلكتروني ليسجل نحو 19.22 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو اليوم نحو 19.1 جنيه لعمليات الشراء و19.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وبشأن العملة الأمريكية، فسجلت حالة من الثبات داخل عدد من البنوك، ففي بنك قناة السويس بلغت نحو 18.83 جنيه للشراء، وبلغت بالبنك المركزي نحو 18.82 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع، كما سجّلت داخل البنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.89 جنيه للبيع، و18.83 جنيه للشراء اليوم السبت.