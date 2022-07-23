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لحظة سرقة الممثلة اللبنانية نيكول طعمة في منطقة «النقاش» «فيديو»

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سارة ثروت
05:14 م | السبت 23 يوليو 2022
مشهد لحظة سرقة الممثلة اللبنانية نيكول طعمة

مشهد لحظة سرقة الممثلة اللبنانية نيكول طعمة

نشرت الممثلة اللبنانية، نيكول طعمة، اليوم السبت، مشاهد للقطات فيديو على صفحتها الشخصية عبر موقع «إنستجرام»، تظهر لحظة تعرضها للسرقة من أمام سوبر ماركت في منطقة النقاش، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

سرقة الممثلة نيكول طعمة

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها الممثلة اللبنانية على صفحتها الشخصية، بعد أن رصدتها كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان، هروب شخصين سريعا بدراجة نارية، بعد اقتراب أحدهما للممثلة اللبنانية، وهي تجلس داخل سيارتها المتوقفة، ويسرق منها الهاتف و يجري نحو الدراجة التي كان يستقلها زميله.

وقالت الممثلة اللبنانية، نيكول طعمة: «في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ركنت سيارتي في موقف سوبرماركت بمنطقة النقاش في لبنان، وقبل أن أترجل فإذا بي أتفاجأ برجل يحمل مسدسا تقدم نحوي ودخل إلى السيارة وسرق حقيبتي وركض مسرعا، وكان رفيقه ينتظره على دراجة نارية، وفرا معا».

تفاصيل محاولة السرقة  

وأضافت «طعمة»، أنها حاولت الإمساك به وركضت خلفه بمساعدة الناس، ولم يستطيعوا إمساكه، محذرة من كثرة السرقة التي تشهدها البلاد، قائلة: «في لبنان نعيش بغابة وليس ببلد».

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