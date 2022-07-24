أسعار الخضروات اليوم الأحد 24-7-2022 في الأسواق المحلية

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار الخضروات في الأسواق المصرية بشكل يومي، حرصا منهم على شراء الكميات المناسبة والأنواع التي يرغبون بها لإعداد وجبات الطعام المختلفة.

وتحرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الأحد الموافق 24 يوليو من عام 2022، التي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

وجاءت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الأحد، كالتالي:

- تراوح سعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات.

- سجل كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار نحو 10.5 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 6 و8 جنيهات.

- وصل سعر كيلو الثوم إلى 11 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

- وصل سعر كيلو الملوخية إلى 5.25 جنيه.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وداخل سوق العبور انخفضت أسعار الخضروات اليوم، إذ سجلت التالي:

- سجل سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

- سجل كيلو البصل بين جنيه وجنيهين.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه حتى 3 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

- سجلت الملوخية سعر تراوح بين 2.5 و4.5 جنيه.

- تراوح سعر كيلو البامية بين 12 و20 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفلفل الرومي الصوب بين 3 و5 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه.

- سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.