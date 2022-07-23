أسعار الخضروات اليوم السبت 23-7-2022 في الأسواق المحلية

كشف سوق العبور عن أسعار الخضروات اليوم باعتبارها واحدة من السلع التي يحرص يوميا المواطنون، على متابعتها بشكل يومي قبل النزول للأسواق وشرائها بكميات كافية لتناولها طازجة أو داخل وجبات للحفاظ على العناصر والفيتامينات التي يحتاجها الجسم يوميا.

واليوم السبت 23 يوليو، تستعرض «الوطن»، أسعار الخضروات، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات وفقًا لجولة صباحية في الأسواق والأسعار المعلنة في سوق العبور.

أسعار الخضروات في الأسواق

وجاءت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم السبت، كالتالي:

- تراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

- وصل سعر كيلو الملوخية إلى 5.25 جنيه.

- تراوح سعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات.

- سجل كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار نحو 10.5 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 6 و8 جنيهات.

- وصل سعر كيلو الثوم إلى 11 جنيها.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وداخل سوق العبور انخفضت أسعار الخضروات اليوم، إذ سجلت الآتي:

- سجلت الملوخية سعر تراوح بين 2.5 و4.5 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البامية ما بين 12 و20 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفلفل الرومي الصوب بين 3 و5 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه.

- سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات،.

- سجل كيلو البصل بين جنيه وجنيهين.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه حتى 3 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و7 جنيهات.