شعبة المواد الغذائية: المصانع تبيع السلع للهايبرات بسعر أرخص من محال التجزئة

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن شركات ومصانع المنتجات الغذائية تبيع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة للمحلات التجارية وسلاسل السوبر ماركت، مما يصنع تمييزا غير قانوني بين محال التجزئة الصغيرة والهايبر ماركت، ويضر في النهاية بالمستهلك البسيط ويحرمه من فارق السعر.

المنوفي: محال التجزئة تمثل 80% على مستوى الجمهورية

وأوضح المنوفي، في بيان صحفي اليوم، أنه على سبيل المثال لا الحصر، تبيع شركات الصناعات الغذائية الزبادو بسعر 8 جنيهات في الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة، في حين تبيع نفس المنتج لمحلات التجزئة بسعر 12 جنيها، مما يحرم المواطن من فارق السعر، خاصة أن محال التجزئة تمثل نحو 80% على مستوى الجمهورية، في حين أن الهايبرات لا تمثل سوى 20% فقط، ولا توجد في الأرياف والقرى والنجوع، وكذلك لا توجد في المناطق الشعبية بمختلف الجمهورية، ما يحرم قاعدة كبيرة من المواطنين بفارق السعر الكبير جدا.

قانون حماية المستهلك ينص على عدم التمييز في السعر والسلعة

وأشار المنوفي إلى أنه وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فإن المادة الثامنة من القانون تنص على عدم التمييز في السعر والسلعة، لأن ذلك يؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية بين بعضهم البعض، أو يؤدي إلى إخراج بعضهم من السوق بشكل نهائي لعدم قدرته على المنافسة الشريفة.