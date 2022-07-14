الغرف التجارية: التسعير التلقائي للمحروقات يهدف للحفاظ على استقرار الأسواق

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة التجارية ، إن قرار تحريك سعر البنزين والسولار، يأتي بناء على متغيرات الأسعار بالأسواق العالمية وحالة الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة إثر العقوبات الغربية التي فرضت على الاقتصاد الروسي.

العربي: قرارات تحريك سعر البنزين والسولار لا تؤثر على السلع

وأضاف العربي أن القرار لن يشكل تأثيرا حقيقيا علي تحرك أسعار السلع الغذائية والسلع الأساسية خاصة بعد تراجع معدل التضخم الأساسي «الخاص بالسلع الغذائية» خلال الشهر الماضي، بناء علي تقديرات البنك المركزي وجهاز التعبئة والإحصاء.

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الأسواق قد تشهد ارتباكا بسيطا خلال اليومين المقبلين نظرا لحالة التخبط في عملية تسعير السلع وحساب نسبة النقل، خاصة مع وجود فئة من المتلاعبين ممن يستغلون أي قرارات جديدة أو تغيرات في الأسواق لتحقيق مصالح شخصية بما يخالف ميثاق شرف العمل التجاري، إلا أنه من المتوقع أن تستقر الأسعار مع بداية الأسبوع المقبل.

الغرف التجارية: لجنة تسعير المنتجات البترولية تهدف للحفاظ على استقرار الأسواق

وأوضح العربي أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع كل 3 أشهر لتحديد أسعار المحروقات على ضوء الأسعار العالمية، وأسعار التعاقدات الأجلة، بحيث لا يحمل الموازنة العامة للدولة ومخصصاتها أعباء إضافية، مؤكدا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تراعي في قراراتها الحفاظ على استقرار الأسواق، ومواءمة أي زيادة في الأسعار العالمية مع قدرة المستهلك على التكيف مع الأسعار الجديدة.

وأشار إلى أنّ الأزمة الروسية الأوكرانية ما زالت مستمرة، ومؤثرة بشكل كبير على الأسواق العالمية، ومن ضمنهم مصر، لذا فإنّ الحكومة المصرية تعمل منذ اندلاع الأزمة في فبراير الماضي بالتكاتف مع القطاع الخاص و اتحاد الغرف التجارية علي توفير كافة السلع وطرحها بمعدلات تفوق معدلات السحب و الاستهلاك اليومي لاحتواء اي زيادة في الأسعار قد تتسب فيها أليات العرض والطلب، في كل المنافذ الحكومية ومعارض الغرف التجارية في كل المحافظات وبتخفيضات تخطت حاجز 25%، خاصة في المواسم التي يزداد فيها حجم الطلب على السلع الغذائية مثل شهر رمضان المكرم والأعياد.