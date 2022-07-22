إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بصحراوي بني سويف الزعفرانة

أصيب 5 أشخاص اليوم الجمعة في حادث إنقلاب سيارة أجرة تاكسي، بـ طريق الزعفرانة - الصحراوي الشرقي، بمحافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بانقلاب سيارة بصحراوي بني سويف الزعفرانة

وتلقي اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة تاكسي بـ طريق الزعفرانة ـ الصحراوي الشرقي، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح وسحجات بالجسم، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وإخلاء المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث، وهم: هانى م. و، 36 عاماً، ملك. س، 35 عاماً، سعاد س. ج، 55 عاماً، نوفير ه. م، عام واحد، منير و. ج، 63 عاماً، مقيمين بمنطقة بياض العرب شرق النيل.