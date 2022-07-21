مصرع طفلة صدمتها سيارة في بني سويف

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، مصرعها، منذ قليل، اثر اصطدام سيارة بها، قرب مدرسة بني ماضي الابتدائية بقرية بني ماضي في مركز ببا جنوب بني سويف، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وفاة طفلة صدمتها سيارة

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ الأهالي بوقوع حادث اصطدام سيارة بطفلة أمام مدرسة بني ماضي بمركز ببا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط سائق السيارة وتوجيه سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الطفلة إلى أقرب مستشفى.

نقل الطفلة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، بإشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، إلى مكان الحادث، حيث تبين وفاة الطفلة وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفلة المتوفاة تدعى «حورية. ط . إ»، 3 سنوات، وتقيم في قرية بني ماضي بمركز ببا، وجرى نقلها جثة هامدة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

يشار إلى أن مركز ببا قد شهد صباح اليوم الخميس حادث وفاة طفل أثناء لهوه في أرجوحة منزلية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.