وفاة فتاة إثر تناولها حبة حفظ الغلال السامة في بني سويف

توفيت فتاة تبلغ 14 عامًا، اليوم، إثر تناولها حبة حفظ الغلال السامة، في مركز سمسطا جنوبي غربي محافظة بني سويف، ونُقلت بسيارة إسعاف إلى المستشفى، وجرى إيداعها المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بوصول فتاة متوفاة إلى مستشفى سمسطا المركزي

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، بوصول جثة فتاة في سيارة إسعاف إلى مستشفى سمسطا المركزي، بادعاء تناولها حبة حفظ الغلال السامة، وعندما تأكد الأطباء من وفاتها، جرى إيداع جثتها داخل مشرحة المستشفى، ووجَّه بسرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

إيداع الفتاة المتوفاة مشرحة مستشفى سمسطا المركزي

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، «ر.ع.ا»، 14 عامًا، جثة هامدة إلى مستشفى سمسطا المركزي، وجرى إيداع جثتها داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، وتسليم الجثة إلى ذويها لدفنها بمقابر العائلة.

كانت محافظة بني سويف شهدت، منتصف الأسبوع الماضي، وفاة فتاة أخرى، تناولت حبة حفظ الغلال السامة في مركز الفشن جنوب المحافظة، ونُقلت إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق قبل أن يتم التصريح بدفنها وتشييع جثمانها بمعرفة أسرتها وسط حالة من الحزن.