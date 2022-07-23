العالم في خطر.. ماذا يعني إعلان فيروس جدري القرود حالة طوارئ عالمية؟

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، لـ«الوطن» إن إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بشأن مرض جدري القرود، يعني أن العالم قد يكون في خطر، موضحة أن القصد من فرض حالة الطوارئ تصنيف الدول التي تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات وعزلها وفرض قيود عليها: «منظمة الصحة العالمية هتبدأ تراقب حركة السفر في الدخول بالنسبة للحالات المرتفعة في درجة حرارتها والناس اللي عندها أي إصابات ويصنفوا الدول بحيث نقلل الإصابة».

وتابعت استشاري المناعة أنه لم يتم تسجيل أية إصابات في مصر بمرض جدري القرود حتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أن سبب ارتفاع أعداد الإصابات بجدري القرود في الأيام الأخيرة الماضية، يرجع بنسبة كبيرة إلى مشكلة التغير المناخي الملحوظ بكل دول العالم، كما أنه من السهل معرفة المريض من خلال ظهور العلامات الجلدية عليه.

منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ بشأن جدري القرود

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ بشأن مرض جدري القرود، مطلقة أعلى مستوى من التأهب، وذلك في محاولة لتقليل من تفشي المرض الذي أصاب حتى الآن نحو 17 ألف شخص في 74 بلدًا، وفقًا لما نقلته «سكاي نيوز عربية».

وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: «قررت إعلان حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي» لمواجهة جدري القرود، موضحًا أن الخطر في العالم معتدل نسبيًا باستثناء أوربا، مشيرًا إلى أنه يمكن السيطرة على مرض جدري القرود باستخدام كل الوسائل الممكنة.

أعراض فيروس جدري القرود

وتتمثل أعراض فيروس جدري القرود في الشعور بالحمى، والصداع في الرأس، وآلام عضلات الأرجل والظهر، وظهور تورم في الغدد الليمفاوية، والإحساس بالقشعريرة، والإرهاق والشعور بالتعب الشديد لفترات طويلة، بالإضافة إلى الطفح الجلدي الناتج عن الحكة الذي يظهر على الوجه.