ضبط 562 مخالفة تموينية في حملات مكبرة على الأسواق والمخابز بسوهاج

شنت الأجهزة الرقابية في مديرية التموين بسوهاج، حملات مكبرة لضبط الأسواق ومتابعة المخالفات التموينية، أسفرت عن تحرير 562 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز والمطاحن والأسواق خلال أسبوع.

ضبط 486 مخالفة تموينية للمخابز

وأوضح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة تموين سوهاج، أنه تم ضبط 486 مخالفة تموينية للمخابز والمطاحن، تنوعت ما بين نقص وزن ومواصفات وتجميع وتوقف وتصرف وعدم انتظام سجلات، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم نظافة، وغلق المخبز، وعدم حمل شهادة صحية، وامتناع عن البيع، وتجميع دقيق.

ضبط 76 مخالفة بالمرور على الأسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم ضبط 76 مخالفة بالمرور على الأسواق، تنوعت ما بين لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحلات بدون ترخيص، ومواد بترولية، وسلع مجهولة المصدر، وانتهاء صلاحية وغش تجاري، وعدم إعلان عن الأسعار، وبيع بأعلى من السعر المحدد، وتجار تموين، بالإضافة إلى مخالفتين في مجال المواد البترولية.