شروط وموعد اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية في سوهاج

أعلنت وزارة التعليم العالي عن شروط ومواعيد التقدم لاختبارات القدرات بالكليات المختلفة بالجامعات المصرية.

موعد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية في سوهاج

أعلنت الوزارة أن بدء تلقى اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج إلكترونيا عبر موقع وزارة التعليم العالي بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 25 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 6 أغسطس المقبل.

شروط التقديم لاختبارات القدرات تربية رياضية

وقد حددت وزارة التعليم العالي شروط التقدم لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج وهى أن يتم التقديم إلكترونيا من هنا، ثم يقوم كل طالب بالتسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص به حيث تظهر بيانات الطالب الشخصية مثل رقم الجلوس واسم الطالب والرقم القومي والمحافظة التابع لها الطالب والإدارة التعليمية التابع لها الطالب بالثانوية العامة ومدرسة الطالب الثانوية وشعبة الطالب الأدبية والعلمية.

ثم يختار الطالب الموعد المناسب له لإداء اختبارات القدرات من المواعيد المتاحة على الموقع لكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج.

ثم يطبع الطالب استمارة الترشح لاختبارات القبول بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج.

حيث تستمر اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج لثلاثة أيام متتالية.

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية

ويتم عند تقدم الطالب لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج بتقديم رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه و2 صورة شخصية لاختبار قدرات كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج.